Капіталізація "Київстар" після виходу на Nasdaq склала $2,8 млрд: порівняння з Vodafone Ukraine та lifecell

Під час Nasdaq Bell Ringing Ceremony у Нью-Йорку СЕО “Київстар” Олександр Комаров заявив, що ринкова капіталізація компанії після виходу на біржу становить близько $2,8 мільярда. Показник вищий, ніж у попередніх телеком-угодах в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Dev.

"Київстар" показав мультиплікатор вище, ніж Vodafone Ukraine і lifecell

Комаров зазначив, що капіталізація компанії після виходу на біржу становить близько 2,8 мільярда доларів, а мультиплікатор EV/EBITDA перевищує 4. Для порівняння він нагадав, що за останні п’ять років в Україні було укладено дві великі угоди у телеком-секторі з мультиплікаторами нижчими за цей показник: одна — з рівнем 3, інша — навіть меншим.

У 2019 році азербайджанська компанія Bakcell придбала Vodafone Ukraine за 734 мільйони доларів. Тоді OIBDA оператора у 2018 році становила 6,9 мільярда гривень, що відповідало мультиплікатору 2,6.

Ще одна угода відбулася у 2023 році, коли французький холдинг NJJ Capital купив lifecell за 500 мільйонів доларів. При цьому скоригована EBITDA компанії за рік становила 6,8 мільярда гривень, або приблизно 186 мільйонів доларів, що дало мультиплікатор на рівні 2,7.

Довідкво:

Мультиплікатор EV/EBITDA — це фінансовий коефіцієнт, який показує, скільки разів вартість компанії перевищує її прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA).

Що відомо про Nasdaq

Nasdaq – американська фондова біржа та глобальна технологічна компанія, відома як майданчик для високотехнологічних компаній.

Вона створює фінансові індекси, зокрема Nasdaq Composite і Nasdaq-100, що відображають динаміку цін акцій. Крім біржової діяльності, Nasdaq надає послуги корпоративним клієнтам, інвестиційним менеджерам і брокерам, допомагаючи орієнтуватися на глобальних фінансових ринках.

Біржа спеціалізується на інноваційних компаніях, має міжнародну присутність і підтримує високотехнологічний сектор.