Nasdaq підтвердив готовність інвестувати в українську економіку

Українські представники зустрілися з керівництвом Nasdaq, яке підтвердило готовність підтримувати розвиток української економіки.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Україна залучає приватний капітал

Українські компанії продовжують виходити на міжнародні ринки, демонструючи стійкість бізнесу навіть під час війни.

Підтримка таких інституцій, як Nasdaq, сприяє зміцненню довіри інвесторів і підкреслює роль приватного капіталу у відновленні економіки. Це сигнал для іноземних компаній про наявність можливостей для зростання та розвитку бізнесу в Україні, наголосила Свириденко.

Що відомо про Nasdaq

Nasdaq – американська фондова біржа та глобальна технологічна компанія, відома як майданчик для високотехнологічних компаній.

Вона створює фінансові індекси, зокрема Nasdaq Composite і Nasdaq-100, що відображають динаміку цін акцій. Крім біржової діяльності, Nasdaq надає послуги корпоративним клієнтам, інвестиційним менеджерам і брокерам, допомагаючи орієнтуватися на глобальних фінансових ринках.

Біржа спеціалізується на інноваційних компаніях, має міжнародну присутність і підтримує високотехнологічний сектор.