Nasdaq підтвердив готовність інвестувати в українську економіку
Українські представники зустрілися з керівництвом Nasdaq, яке підтвердило готовність підтримувати розвиток української економіки.
Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Україна залучає приватний капітал
Українські компанії продовжують виходити на міжнародні ринки, демонструючи стійкість бізнесу навіть під час війни.
Підтримка таких інституцій, як Nasdaq, сприяє зміцненню довіри інвесторів і підкреслює роль приватного капіталу у відновленні економіки. Це сигнал для іноземних компаній про наявність можливостей для зростання та розвитку бізнесу в Україні, наголосила Свириденко.
Що відомо про Nasdaq
Nasdaq – американська фондова біржа та глобальна технологічна компанія, відома як майданчик для високотехнологічних компаній.
Вона створює фінансові індекси, зокрема Nasdaq Composite і Nasdaq-100, що відображають динаміку цін акцій. Крім біржової діяльності, Nasdaq надає послуги корпоративним клієнтам, інвестиційним менеджерам і брокерам, допомагаючи орієнтуватися на глобальних фінансових ринках.
Біржа спеціалізується на інноваційних компаніях, має міжнародну присутність і підтримує високотехнологічний сектор.