Nasdaq подтвердил готовность инвестировать в украинскую экономику
Украинские представители встретились с руководством Nasdaq, подтвердившим готовность поддерживать развитие украинской экономики.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Украина привлекает частный капитал
Украинские компании продолжают выходить на международные рынки, демонстрируя устойчивость бизнеса даже во время войны.
Поддержка таких институтов как Nasdaq способствует укреплению доверия инвесторов и подчеркивает роль частного капитала в восстановлении экономики. Это сигнал для иностранных компаний о наличии возможностей роста и развития бизнеса в Украине, подчеркнула Свириденко.
Что известно о Nasdaq
Nasdaq – американская фондовая биржа и глобальная технологическая компания, известная как площадка для высокотехнологичных компаний.
Она создает финансовые индексы, в частности, Nasdaq Composite и Nasdaq-100, отражающие динамику цен акций. Помимо биржевой деятельности, Nasdaq оказывает услуги корпоративным клиентам, инвестиционным менеджерам и брокерам, помогая ориентироваться на глобальных финансовых рынках.
Биржа специализируется на инновационных компаниях, имеет международное присутствие и поддерживает высокотехнологичный сектор.