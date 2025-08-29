Запланована подія 2

Nasdaq подтвердил готовность инвестировать в украинскую экономику

Минэкономики
Украина привлекает частный капитал: / Минэкономики

Украинские представители встретились с руководством Nasdaq, подтвердившим готовность поддерживать развитие украинской экономики.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Украина привлекает частный капитал

Украинские компании продолжают выходить на международные рынки, демонстрируя устойчивость бизнеса даже во время войны.

Поддержка таких институтов как Nasdaq способствует укреплению доверия инвесторов и подчеркивает роль частного капитала в восстановлении экономики. Это сигнал для иностранных компаний о наличии возможностей роста и развития бизнеса в Украине, подчеркнула Свириденко.

Что известно о Nasdaq

Nasdaq – американская фондовая биржа и глобальная технологическая компания, известная как площадка для высокотехнологичных компаний.

Она создает финансовые индексы, в частности, Nasdaq Composite и Nasdaq-100, отражающие динамику цен акций. Помимо биржевой деятельности, Nasdaq оказывает услуги корпоративным клиентам, инвестиционным менеджерам и брокерам, помогая ориентироваться на глобальных финансовых рынках.

Биржа специализируется на инновационных компаниях, имеет международное присутствие и поддерживает высокотехнологичный сектор.

Автор:
Ольга Опенько