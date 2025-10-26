Рыночная капитализация "Киевстара" после выхода на Nasdaq выросла до $3,13 млрд

Рыночная капитализация "Киевстара" после выхода на американскую фондовую биржу Nasdaq выросла до $3,13 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью генерального директора компании Александра Комарова, которое он дал mind.

По его словам, во время подготовки к листингу, осуществлявшемуся в сотрудничестве с американской SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp., стоимость бизнеса оценивалась на уровне около $2,3 млрд.

"По состоянию на 20 октября наша рыночная капитализация - $3,13 млрд. То есть пока результат выхода на биржу достаточно положителен", - Комаров.

По его словам, текущая стоимость акций на бирже немного лучше, чем закладывалась в сделку, однако компания рассчитывала, что на рынке показатели будут выше.

"Пока акция стоит примерно $12, она очень существенно колеблется, и основной фактор – геополитические новости", - говорит он.

Глава компании подчеркнул, что главные изменения после выхода на Nasdaq связаны не с операционными процессами, а с ростом уровня прозрачности и количеством обязательной отчетности.

"Но основные изменения для нашей деятельности – в том, что мы стали публичной компанией напрямую, и это налагает множество требований. В частности, требования к раскрытию информации я упоминал в начале нашего разговора", — подчеркнул Комаров.

Он добавил, что есть существенные требования к регулярным отчетам, которые компания предоставляет SEC, регулятору США и Nasdaq. Нарушение этих правил приводит к наложению штрафов.

Он также прокомментировал предположение, что объявление о внедрении спутникового сервиса прямого доступа к телефону ( Direct to Cell) в партнерстве со SpaceX якобы было призвано поддержать биржевую цену акций.

"… Конечно, любое наше действие имеет влияние. Но запуск "Киевстар" спутниковой технологии D2C вместе со SpaceX мы делали не ради промо и не ради поддержки цены на акции. Вообще это слишком контроверсионный вопрос. Потому что только сейчас делаются первые шаги по выстраиванию экономических бизнес-отношений между наземными и спутниковыми. не нами", - заявил он.

Комаров добавляет, что любой большой шаг со стороны "Киевстар" оказывает определенное опосредованное влияние на репутацию и оценку перспектив компании, а рынок, покупая акции какой-то компании, сосредотачивается на двух опциях – финансовый поток и перспективы роста.

Отметим, "Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 г. путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.