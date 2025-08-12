Новая эра связи: Украина среди первых в мире запускает Starlink Direct to Cell – прошло пилотное тестирование

Украина стала одной из первых в мире стран, в условиях войны запустившей технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Он вместе с CEO "Киевстар" Александром Комаровым протестовал Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.

Благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование – достаточно 4G-смартфона с SIM- или еSIM-картой. Украинцы могут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточений. Главное условие для технологии – прямая видимость неба.

"Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - подчеркнул Федоров.

"Во время войны, когда враг целенаправленно бьет по энергетике и связи, а отдельные общины рискуют оказаться в информационной изоляции, такая технология - это вопрос не только комфорта, но и безопасности", - отреагировала на событие премьер-министр Юлия Свириденко.

"Киевстар" стал первым оператором в стране, взявшим на себя функцию интеграции спутниковой связи в собственную телеком-инфраструктуру.

Оператор планирует запустить первый этап Starlink Direct to Cell уже осенью 2025 года. На этом этапе абоненты смогут отправлять SMS с любой точки подконтрольной Украине территории.

В пресс-релизе компании отметили, что функция передачи мобильных данных, которая позволит открывать веб-страницы и отправлять мультимедийные сообщения, еще разрабатывается и тестируется. Она станет доступна для большего количества пользователей постепенно — по мере улучшения пропускной способности сети и после запуска новых спутников на орбиту.

Сейчас "Киевстар" ведет переговоры с ведущими производителями смартфонов, чтобы обновить программное обеспечение и предоставить эту технологию для широкого круга пользователей разных телефонов. В будущем это позволит стабильно передавать данные и расширить возможности, в частности, запустить обмен сообщениями через популярные мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.

Напомним, Киевстар подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года.

В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), одобрила выдачу дополнительного кода мобильной сети "707" для компании "Киевстар" для тестирования спутниковой связи Direct to Cell.

Первая регистрация SIM-карты "Киевстар" в спутниковой сети прошла успешно в США, в лаборатории Starlink. Это позволило проверить совместимость сетей и подтвердить техническую готовность к пилотным испытаниям в Украине.