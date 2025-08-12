Нова ера зв'язку: Україна серед перших у світі запускає Starlink Direct to Cell

Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Ця технологія дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Він разом із CEO Київстар Олександром Комаровим протестував Starlink Direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології — пряма видимість неба.

"Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell. Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів", - наголосив Федоров.

Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

"Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія — це питання не лише комфорту, а й безпеки", - відреагувала на подію прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона додала, що "Київстар" планує запустити перший етап Starlink Direct to Cell вже восени 2025 року. На цьому етапі абоненти зможуть надсилати SMS-повідомлення з будь-якої точки підконтрольної Україні території.

Нагадаємо, "Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell ще наприкінці 2024 року.

У березні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), схвалила видачу додаткового коду мобільної мережі "707" для компанії "Київстар" для тестування супутникового зв’язку Direct to Cell.

Перша реєстрація SIM-картки "Київстар" в супутниковій мережі відбулась успішно в США, в лабораторії Starlink. Це дозволило перевірити сумісність мереж і підтвердити технічну готовність до пілотних випробувань в Україні.