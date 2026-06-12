Импорт бензина в Украину вырос на 30%: какие страны и сети стали главными поставщиками

В мае 2026 года объемы импорта бензина в Украину выросли почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 90,3 тыс. т. Рост импорта произошел преимущественно за счет крупных розничных сетей, а главными странами-поставщиками стали Литва, Румыния и Германия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Компании-импортеры

Компания ОККО увеличила поставки на 29%, завозя 24,6 тыс. т горючего. Сеть WOG удвоила свои предварительные объемы и импортировала 17 тыс. т. Компания "Укрнафта" ввезла 3 тыс. т бензина. Сеть UPG нарастила импорт на 13% по сравнению с апрелем — до 11,6 тыс. т. Это связано с запуском 77 новых АЗК в мае и планами открыть более 90 объектов в июне.

сети-импортеры бензина в Украине

Страны-поставщики

Изменение спроса повлияло на географию поставок:

Литва заняла первое место, увеличив экспорт с 25 тыс. т в апреле до 31 тыс. т в мае;

Румыния заняла вторую позицию, нарастив объемы с 15,2 тыс. т до 24 тыс. т;

Германия поставила 17 тыс. т бензина вместо 15 тыс. т в апреле;

Молдова увеличила поставки почти в пять раз — с 2,5 тыс. т до 12 тыс. т;

Польша увеличила экспорт с 4 тыс. т до 6 тыс. т;

Словакия поставила 0,7 тыс. т против 0,3 тыс. т в апреле.

страны-поставщики бензина в Украину / Enkorr

Греция, в апреле отгрузившая 7,8 тыс. т, в мае полностью прекратила поставки бензина в Украину.

Что происходит в июне?

Как отмечают аналитики, в июне ситуация с импортом осложняется из-за технических факторов в ЕС и подготовки украинских сетей к внедрению спиртового стандарта топлива E10. С конца мая завод Orlen Lietuva ограничил продажу нефтепродуктов автомобильным транспортом. В начале июня из-за технического сбоя приостанавливались отгрузки из компании OMV Petrom, их восстановление ожидается со второй декады месяца.

Один из трейдеров сообщил: "Ограничения продаж из Литвы связаны с ремонтом в Плоцке, который стартовал в начале июня". Представители крупных импортеров отмечают, что дефицит топлива не ожидается. Один из крупных участников рынка подтвердил: "Крупные компании в целом нормально законтрактовались, хотя сроки отгрузки во многих случаях сдвинуты на середину месяца".

Напомним, в мае Украина возобновила импорт горючего из Венгрии и Словакии.