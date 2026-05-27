Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1554-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 мая 2026

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 296 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 76 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7089 дронов-камикадзе и произвел 2568 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, одну пушку и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 87 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано девять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Гранов, Тернова, Лиман и Колодязное.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Куриловка, Боровая, Колесниковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышева, Дибровы и в районе Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг производил одно наступательное действие в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону населенных пунктов Николайполья, Свободное и Кучерив Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Орехово, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Сергеевка Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населенного пункта Новохатское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Железнодорожное, Староукраинка и в сторону Нового Запорожья, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Щербаков, Степногорска и Белогорья.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько