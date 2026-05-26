- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 26 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1553 сутки полномасштабной войны составляют 1 357 950 человек.
Потери России в войне на 26 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 мая потеряла:
- личного состава – около 1357950 (+1010) человек.
- танков – 11 954 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 615 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 42 751 (+64) ед.
- РСЗО – 1 804 (+2) ед.
- средства ПВО – 1397 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1475 (+10) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790) ед.
- крылатые ракеты – 4 687 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 99 374 (+374) ед.
- специальная техника – 4 221 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.