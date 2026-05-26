Потери врага по состоянию на 26 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1553 сутки полномасштабной войны составляют 1 357 950 человек.

Потери России в войне на 26 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 мая потеряла:

личного состава – около 1357950 (+1010) человек.

танков – 11 954 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 615 (+7) ед.

артиллерийских систем – 42 751 (+64) ед.

РСЗО – 1 804 (+2) ед.

средства ПВО – 1397 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1475 (+10) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790) ед.

крылатые ракеты – 4 687 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 99 374 (+374) ед.

специальная техника – 4 221 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 3 локациях.

