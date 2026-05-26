Карта боевых действий в Украине на 26 мая 2026 года

Продолжается 1553-й день полномасштабной войны в Украине .

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 267 боевых столкновений.

Вчера противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросил 254 управляемых авиабомба.

Кроме того, применил 8684 дрона-камикадзе и произвел 2848 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районе населенного пункта Товстодубово Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, три района сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, склад хранения материально-технических средств и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Гранов, Старица, Графское, Радьковка, Охримовка и Колодязное.

На Купянском направлении наши защитники остановили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка, Новоосиново, Подолы и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 17 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Диброва, Дробышево, Ставки, Ямполь, Нововодяное и Озерное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки и в сторону Николаяполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Кутузовка, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Белицкое, Софиевка, Кучерив Яр, Уют, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районе населённого пункта Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Новое Запорожье, Согласие, Рыбное, Прилуки, Железнодорожное, Еленоконстантиновка, Волшебное, Ровнополье, Староукраинка, Цветково, Верхняя Терса и Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белогорья, Новоандреевка и Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

