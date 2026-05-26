Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 26 травня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1553-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 267 бойових зіткнень.

Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Товстодубове Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Діброва, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п'ять спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та в бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районі населеного пункту Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько