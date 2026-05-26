Втрати ворога станом на 26 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1553 добу повномасштабної війни становлять 1 357 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб.

танків – 11 954 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.

артилерійських систем – 42 751 (+64) од.

РСЗВ – 1 804 (+2) од.

засоби ППО – 1 397 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.

крилаті ракети – 4 687 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.

спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях.

