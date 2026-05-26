- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 26 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1553 добу повномасштабної війни становлять 1 357 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 травня втратила:
- особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб.
- танків – 11 954 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
- РСЗВ – 1 804 (+2) од.
- засоби ППО – 1 397 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
- спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.