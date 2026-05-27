Карта бойових дій в Україні на 27 травня 2026 року

Триває 1554-й день повномасштабної війни в Україні .

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень.

Учора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Борова, Колісниківка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз, в районі населеного пункту Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в напрямку Щербаків, Степногірська та Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

