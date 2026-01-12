Китайські бренди домінують на ринку нових електрокарів в Україні

2025 рік став безпрецедентним для українського ринку нових електромобілів. Протягом дванадцяти місяців автопарк країни поповнився 22 809 новими легковими автомобілями на батарейній тязі, що на 122,9% більше порівняно з показниками 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

Особливо динамічним виявився грудень, який став фінальним етапом перед зміною податкових правил. За один місяць було зареєстровано 5 846 нових електромобілів. Це на 84,9% більше, ніж у листопаді, та на 852,1% більше, ніж у грудні попереднього року.

Частка електромобілів на ринку нових легкових авто за підсумками року зросла до 29%. Для порівняння, на початку 2025 року вона становила близько 15%. Така динаміка свідчить не лише про короткостроковий ажіотаж, а й про остаточне формування електричної мобільності як масового явища.

Домінування Китаю та переформатування брендів

Ключовим трендом року стала практично повна домінація електромобілів китайського виробництва. За підсумками 2025 року 94% усіх нових електрокарів, придбаних в Україні, були виготовлені в Китаї. Це суттєво змінило розстановку сил серед брендів.

Абсолютним лідером ринку став BYD, який завдяки широкому модельному ряду та агресивній ціновій політиці значно випередив конкурентів. Друге місце посів Volkswagen, однак більшість його продажів забезпечили саме електромобілі китайського виробництва. Трійку лідерів замикає Zeekr — бренд, який швидко закріпився у сегменті технологічного преміуму.

"Ми бачимо картину, яка ще кілька років тому здавалася б фантастикою: масове захоплення українців китайським автопромом. Але містики тут немає — це чистий розрахунок. Коли новий BYD Tang L за габаритами та рівнем мультимедіа ідентичний до VW Touareg, але коштує вдвічі менше, покупець легко закриває очі на ризики. Машина нова, і люди сподіваються, що серйозних поломок найближчим часом не буде, а різниця в ціні з лишком перекриває будь-які витрати на сервіс у майбутньому", - зазначив аналітик Остап Новицький.

Стабільний попит зберігається і на Honda, яку покупці обирають у доступному сегменті. Далі у рейтингу розташувалися Audi, BMW та Mercedes-Benz, які дедалі частіше конкурують із новими гравцями, зокрема Denza та Xiaomi. Замикає десятку найпопулярніших брендів MG.

Окремо варто зазначити ситуацію з Tesla. У сегменті саме нових автомобілів бренд має лише кілька десятків реєстрацій.

Зауважимо, за підсумками 2025 року автопарк країни поповнився понад 110,2 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (bev), що удвічі більше, ніж у 2024 році.