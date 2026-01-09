Ринок електромобілів в Україні у 2025 році: рекордні продажі та імпорт

2025 рік став рекордним для українського ринку електромобілів. За рік автопарк поповнився 22,8 тис. нових електрокарів і 84,4 тис. вживаних імпортних авто, а кількість угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку зросла на 38% порівняно з 2024 роком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Ринок електрокарів в Україні

Грудень 2025 року став піковим місяцем для українського ринку електромобілів. Обсяги операцій різко зросли на тлі наближення запровадження ПДВ на імпорт електрокарів, що спричинило підвищений попит як з боку приватних покупців, так і бізнесу.

За місяць на перший облік було поставлено 5 846 нових електромобілів і 25 047 вживаних. Через аномально високе навантаження сервісні центри МВС працювали в умовах перевантаження, а в окремих регіонах повідомлялося про нестачу номерних знаків для електрокарів. У зв’язку з цим частина транспортних засобів із грудневої хвилі може бути зареєстрована вже у січні 2026 року. Також до статистики поточного року можуть потрапити окремі електромобілі зі США, які через технічний стан не змогли пройти сертифікацію в грудні.

На внутрішньому ринку у грудні було укладено 4 281 угоду купівлі-продажу легкових електромобілів.

У розрізі підсегментів ринку зафіксовано суттєве зростання показників. Обсяг внутрішніх перепродажів збільшився на 54% у порівнянні з попереднім місяцем і на 313% у річному вимірі. Імпорт вживаних електромобілів зріс на 230% місяць до місяця та на 687% у річному порівнянні, тоді як імпорт нових електрокарів додав майже 85% у місячному вимірі та понад 850% у порівнянні з груднем 2024 року.

Парк електромобілів в Україні

Станом на кінець 2025 року парк електромобілів в Україні налічує 246 тисяч транспортних засобів, без урахування промислової техніки, тролейбусів, рейкових машин та мототранспорту. Переважну більшість у ньому становлять легкові електрокари — 241,2 тис. одиниць. Крім того, в експлуатації перебуває 4,9 тис. електровантажівок, а також кілька електробусів — дев’ять одиниць.

Найбільшу частку українського парку електромобілів утримує Tesla, на яку припадає майже 21% усіх електрокарів. Далі йдуть Nissan із часткою 16% та Volkswagen, який займає близько 12% ринку.

Серед окремих моделей лідерство зберігає Nissan Leaf, частка якого становить 14,4% від загальної кількості електромобілів. Друге місце посідає Tesla Model 3 з показником 8,1%, а третє — Tesla Model Y, яка охоплює 7,2% парку.

За країнами походження найбільше електромобілів в українському автопарку вироблено у США — 31%. На другому місці Китай з часткою 21,5%, на третьому — Німеччина (16%).

Після грудневого сплеску імпорту середній вік електромобілів в Україні зріс з 5,6 до 6,3 року. Це свідчить про те, що під час ажіотажу покупці переважно обирали доступніші, але старші за віком автомобілі.

Нагадаємо, грудень 2025 року став аномально активним періодом для українського автомобільного ринку. Упродовж місяця було реалізовано 11,1 тисячі нових легковиків. Загалом за підсумками року першу реєстрацію пройшли понад 79,5 тисячі нових авто. Це на 15,6% більше, ніж було перших реєстрацій за 2024 рік.