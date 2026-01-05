Запланована подія 2

Ринок нових авто 2025: які моделі купували українці протягом року

Українці придбали майже 80 тисяч нових авто

Грудень 2025 року став аномально активним періодом для українського автомобільного ринку. Упродовж місяця було реалізовано 11,1 тисячі нових легковиків. Загалом за підсумками року першу реєстрацію пройшли понад 79,5 тисячі нових авто. Це на 15,6% більше, ніж було перших реєстрацій за 2024 рік.

про це інформує "Інститут дослідження авторинку".

Більшість нових легковиків, як звичайно (98%, 10 845 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків виготовлених в Україні склала 2% (223 шт.).

Лідери серед виробників 

Головною сенсацією року стала зміна багаторічного лідера ринку. Першу сходинку у заліку виробників посів китайський BYD, який змістив японську Toyota на друге місце. Попри відсутність офіційного представництва, сервісної мережі та гарантійної підтримки в Україні, китайська марка стабільно нарощувала продажі.

Найпопулярніші моделі

Верхівку таблиці продовжують очолювати Renault Duster та Toyota RAV4, які конкурують із новими фаворитами ринку — BYD Song Plus та Zeekr 7X.

Фахівці зазначають, що реальна міцність китайських виробників на ринку визначиться лише за 4–7 років, коли стане зрозумілою їхня залишкова вартість на вторинному ринку. Поки ж українці демонструють готовність ризикувати заради сучасного оснащення та значної економії при купівлі.

Вітчизняне виробництво 

Частка автомобілів української збірки залишається незначною і становить близько 2% від загального обсягу. Лідером серед локалізованих моделей став кросовер Skoda Karoq, який збирають на закарпатському заводі "Єврокар». 

Нагадаємо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Тетяна Бесараб