Домінують електромобілі: які нові авто купували українці у грудні
У грудні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став Volkswagen ID.Unyx
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у грудні в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі – 8 з 10.
Титул лідера ринку у грудні здобув електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.
Топ-10 нових легковиків грудня
- Volkswagen ID.Unyx - 825 од.;
- BYD Leopard 3 - 735 од.
- BYD Sea Lion 06 - 641 од.
- Renault Duster - 582 од.;
- Zeekr 7X - 442 од.;
- Toyota RAV-4 - 408 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 387 од.;
- Zeekr 001 - 363 од.;
- BYD Yuan Up - 308 од.;
- Honda eNP2 - 306 од.
Ринок авто Україні
У грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.
Така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні – останньому місяці дії пільги.
Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.