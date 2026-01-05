Домінують електромобілі: які нові авто купували українці у грудні

У грудні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став Volkswagen ID.Unyx

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у грудні в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі – 8 з 10.

Титул лідера ринку у грудні здобув електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.

Топ-10 нових легковиків грудня

Volkswagen ID.Unyx - 825 од.; BYD Leopard 3 - 735 од. BYD Sea Lion 06 - 641 од. Renault Duster - 582 од.; Zeekr 7X - 442 од.; Toyota RAV-4 - 408 од.; BYD Sea Lion 07 - 387 од.; Zeekr 001 - 363 од.; BYD Yuan Up - 308 од.; Honda eNP2 - 306 од.

Ринок авто Україні

У грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.

Така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні – останньому місяці дії пільги.

Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.