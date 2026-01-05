- Категория
Доминируют электромобили: какие новые авто покупали украинцы в декабре
В декабре 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал Volkswagen ID.Unyx
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что в декабре в десятке самых популярных автомобилей месяца доминируют электромобили – 8 из 10.
Титул лидера рынка в декабре получил электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx.
Топ-10 новых легковушек декабря
- Volkswagen ID.Unyx – 825 ед.;
- BYD Leopard 3 - 735 ед.
- BYD Sea Lion 06 – 641 ед.
- Renault Duster – 582 ед.;
- Zeekr 7X – 442 ед.;
- Toyota RAV-4 – 408 ед.;
- BYD Sea Lion 07 – 387 ед.;
- Zeekr 001 – 363 ед.;
- BYD Yuan Up - 308 ед;
- Honda eNP2 – 306 ед.
Рынок авто Украины
В декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс. ед. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.
Такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льгот по НДС на электромобиль и, что привело к ажиотажу по оформлению таких авто в декабре – последнем месяце действия льготы.
Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.