Рынок новых авто 2025: какие модели покупали украинцы в течение года

Украинцы приобрели почти 80 тысяч новых автомобилей

Декабрь 2025 стал аномально активным периодом для украинского автомобильного рынка. За месяц было реализовано 11,1 тысячи новых легковушек. Всего по итогам года первую регистрацию прошли более 79,5 тысяч новых авто. Это на 15,6% больше , чем было первых регистраций за 2024 год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Институт исследования авторынка".

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (98%, 10 845 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек изготовленных в Украине составила 2% (223 шт.).

Лидеры среди производителей

Главной сенсацией года стало изменение многолетнего лидера рынка. Первую строчку в зачете производителей занял китайский BYD, сместивший японскую Toyota на второе место. Несмотря на отсутствие официального представительства, сервисной сети и гарантийной поддержки в Украине, китайская марка стабильно наращивала продажи.

Самые популярные модели

Несмотря на доминирование BYD в общих цифрах брендов, в модельном разрезе консервативные лидеры по-прежнему удерживают позиции.

Вершину таблицы продолжают возглавлять Renault Duster и Toyota RAV4, конкурирующие с новыми фаворитами рынка – BYD Song Plus и Zeekr 7X.

Специалисты отмечают, что реальная прочность китайских производителей на рынке определится только через 4–7 лет, когда станет понятна их остаточная стоимость на вторичном рынке. Пока украинцы демонстрируют готовность рисковать ради современного оснащения и значительной экономии при покупке.

Отечественное производство

Доля автомобилей украинской сборки остается незначительной и составляет около 2% от общего объема. Лидером среди локализованных моделей стал кроссовер Skoda Karoq, собираемый на закарпатском заводе "Еврокар".

Напомним, в октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб