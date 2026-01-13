Які вживані електрокари купували українці у 2025 році, щоб встигнути до зміни податків

Український ринок електромобілів продемонстрував історичний рекорд: за підсумками 2025 року першу реєстрацію пройшли 84 364 вживані автівки на батарейній тязі. Це на 104,7% більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

За даними аналітиків, справжній пік активності припав на грудень, коли на тлі очікувань повернення ПДВ на імпорт електрокарів українці завезли понад 25 тисяч машин за місяць.

Грудневий показник зріс на неймовірні 687,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки покупці намагалися «застрибнути в останні двері» до зміни податкових правил.

Лідери ринку

У командному заліку брендів першість утримує Tesla, яка стала для українців символом сучасної електромобільності та високої ліквідності.

Другу сходинку зберігає Nissan, значною мірою завдяки доступності запчастин та великій кількості пропозицій на ринку.

Помітним трендом року стало посилення корейських брендів — KIA та Hyundai, які стають серйозними конкурентами німецькому автопрому.

Серед преміального сегмента стабільно високий попит мають Audi, Mercedes-Benz та BMW, що свідчить про готовність українців змінювати традиційні люксові авто з ДВЗ на вживані електричні аналоги. Десятку замикають масові Volkswagen, Renault та Chevrolet.

Рейтинг моделей: кросовери поза конкуренцією

Модельний топ очолюють фаворити американських аукціонів — Tesla Model Y та Tesla Model 3. Ці авто сформували основний потік імпорту в середньому та преміум-сегментах.

Трійку лідерів замикає легендарний Nissan Leaf, який досі залишається найпопулярнішим варіантом для тих, хто вперше пересідає на електрокар.

Уподобання українців чітко змістилися в бік практичних кросоверів, таких як KIA Niro та Hyundai Kona.

Також до десятки найпопулярніших увійшли європейські бестселери Renault ZOE та Volkswagen e-Golf, статусні Audi e-tron і Tesla Model S, а також практичний Chevrolet Bolt EV.

Нагадаємо, 2025 рік став рекордним для українського ринку електромобілів. За рік автопарк поповнився 22,8 тис. нових електрокарів і 84,4 тис. вживаних імпортних авто, а кількість угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку зросла на 38% порівняно з 2024 роком.