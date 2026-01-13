Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які вживані електрокари купували українці у 2025 році, щоб встигнути до зміни податків

електрокар
Топ-10 вживаних електрокарів / Depositphotos

Український ринок електромобілів продемонстрував історичний рекорд: за підсумками 2025 року першу реєстрацію пройшли 84 364 вживані автівки на батарейній тязі. Це на 104,7% більше, ніж роком раніше. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

За даними аналітиків, справжній пік активності припав на грудень, коли на тлі очікувань повернення ПДВ на імпорт електрокарів українці завезли понад 25 тисяч машин за місяць.

Грудневий показник зріс на неймовірні 687,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки покупці намагалися «застрибнути в останні двері» до зміни податкових правил.

Лідери ринку

У командному заліку брендів першість утримує Tesla, яка стала для українців символом сучасної електромобільності та високої ліквідності.

Другу сходинку зберігає Nissan, значною мірою завдяки доступності запчастин та великій кількості пропозицій на ринку.

Помітним трендом року стало посилення корейських брендів — KIA та Hyundai, які стають серйозними конкурентами німецькому автопрому.

Серед преміального сегмента стабільно високий попит мають Audi, Mercedes-Benz та BMW, що свідчить про готовність українців змінювати традиційні люксові авто з ДВЗ на вживані електричні аналоги. Десятку замикають масові Volkswagen, Renault та Chevrolet.

Фото 2 — Які вживані електрокари купували українці у 2025 році, щоб встигнути до зміни податків

Рейтинг моделей: кросовери поза конкуренцією

Модельний топ очолюють фаворити американських аукціонів — Tesla Model Y та Tesla Model 3. Ці авто сформували основний потік імпорту в середньому та преміум-сегментах.

Трійку лідерів замикає легендарний Nissan Leaf, який досі залишається найпопулярнішим варіантом для тих, хто вперше пересідає на електрокар.

Уподобання українців чітко змістилися в бік практичних кросоверів, таких як KIA Niro та Hyundai Kona.

Також до десятки найпопулярніших увійшли європейські бестселери Renault ZOE та Volkswagen e-Golf, статусні Audi e-tron і Tesla Model S, а також практичний Chevrolet Bolt EV.

Фото 3 — Які вживані електрокари купували українці у 2025 році, щоб встигнути до зміни податків

Нагадаємо, 2025 рік став рекордним для українського ринку електромобілів. За рік автопарк поповнився 22,8 тис. нових електрокарів і 84,4 тис. вживаних імпортних авто, а кількість угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку зросла на 38% порівняно з 2024 роком.

Автор:
Тетяна Бесараб