46 грн за кВт·год: як паніка на ринку зарядок розігнала ціни — і чому вони швидко відкотилися

На початку року ринок електрозарядних станцій в Україні пережив різкий і короткий ціновий сплеск: на окремих локаціях тарифи сягали 46–60 грн за кВт·год. Уже за кілька днів ціни почали знижуватися.

Про це Delo.ua розповів співвласник мережі електрозарядних станцій Flash Денис Косой.

Що запустило зростання цін

Косой вказує, що причиною такого аномального росту з 18-19 гривень до понад 40 грн стало не зростання попиту, а ланцюгова реакція операторів на зміну регуляторних умов.

У середині січня на ринку електроенергії було підвищено граничну ціну (прайс-кеп). Частина операторів електрозарядних станцій відреагувала на це миттєво, заклавши в тарифи ризик подальшого подорожчання електроенергії.

"Коли підняли прайс-кеп на ринку продажу електроенергії, відразу певна кількість операторів відреагувала. Один з основних операторів топ-трійки — Ionity. EcoFactor почав відкоригувати всі тарифи, бо основний оператор збільшив ціни, а значить у інших не може бути менше", — каже співвласник мережі Flash.

За його словами, після цього мережі автоматично підтягнули тарифи на всіх своїх станціях. Частина операторів підняла ціни "про всяк випадок", орієнтуючись не на власну собівартість, а на дії конкурентів.

Але різке подорожчання не було рівномірним по ринку. На окремих локаціях воно пояснювалося поєднанням кількох факторів:

закупівля електроенергії за піковими цінами;

страх подальшого дефіциту через воєнні ризики;

відсутність оперативної інформації про реальну собівартість у конкурентів.

Водночас не всі оператори пішли цим шляхом.

"Ми підняли тариф лише на 1–2 гривні. Якби собівартість сягала 20 грн, це могло б змусити нас підняти тариф до 30 грн. Спочатку планували до 26, а потім поступово скоригували ціни залежно від ситуації", — пояснив Денис Косой.

Високі тарифи спричинили масову негативну реакцію користувачів, після чого оператори почали повертатися до економічно обґрунтованих рівнів. Уже через кілька днів ціни на більшості станцій знизилися.

Наразі тарифи українських операторів коливаються від 20 до 24 грн за кВт·год, залежно від локації, типу станції та умов закупівлі електроенергії. В окремих випадках ціна може бути нижчою — 18–22 грн.

Деякі оператори фіксують рекордний попит

Попри аномальне коливання ціни, обсяги зарядок не зменшилися. Ринок ділиться приблизно 50 на 50 між домашньою та комерційною зарядкою. Через аварійні відключення електрики водії змушені користуватися комерційними станціями, що дозволяє деяким операторам фіксувати рекордні показники обслуговування.

"Навіть якщо батарея авто має 10 кВт·год, її вистачає лише на обмежену дистанцію — наприклад, 5 кВт·год забезпечують близько 25 км. Далі водії змушені їхати на швидкі зарядні станції, де за 2–3 години можна підзарядити авто повністю або хоча б на половину", — пояснює Косой.

У лютому середня собівартість зарядки в Україні, за оцінками Косого, може сягнути 18 грн за кВт·год, що змусить частину операторів знову коригувати ціни.

Чому навесні можливе подальше здешевлення

Навесні ринок зарядної інфраструктури традиційно входить у найсприятливіший період: зростає частка сонячної генерації, зменшуються пікові навантаження, а конкуренція між операторами посилюється.

Попри наявні в Україні 18 гігаватт потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), не всі генератори працюють одночасно через балансування мережі та воєнні ризики.

"Якщо все нормально, тариф навесні знизиться, і так відбувається щороку: пік у лютому, потім поступове падіння ціни, а у травні — найсприятливіший період для нашого бізнесу", — підсумував Косой.

Нагадаємо, що імпорт електромобілів в січні впав майже до нуля через повернення ПДВ.