Імпорт електромобілів в січні впав майже до нуля: які причини

У січні 2026 року ринок електрокарів в Україні пережив прогнозований, але катастрофічний обвал імпорту — ввезення вживаних авто впало на рекордні 94,5% через повернення ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Єдиним сегментом, що встояв, став внутрішній перепродаж, який продемонстрував двократне зростання порівняно з минулим роком.

Імпорт впав майже до нуля

Після грудневого ажіотажу, коли імпортери намагалися завезти якомога більше машин до введення податку, січневі показники демонструють "порожні" митниці:

Вживані електрокари: ввезено лише 1 374 одиниці , що на -94,5% менше, ніж у грудні.

ввезено лише , що на менше, ніж у грудні. Нові електрокари: продемонстрували падіння на -85,2% за місяць (864 од.).

Повернення 20% ПДВ миттєво зробило імпорт менш вигідним, змусивши перевізників та покупців взяти паузу для адаптації до нових цінників.

Внутрішній ринок

Поки імпорт перебуває у стані клінічної смерті, внутрішні перепродажі демонструють дивовижну стійкість. У січні було укладено 3 553 угоди. Хоча це на 17% менше, ніж у грудні, річний показник (+105,0% Y-Y) доводить: попит на електромобілі в Україні не зник.

Головні причини

Основною причиною такої ринкової аномалії фахівці вважають відновлення оподаткування ПДВ на імпорт електричних авто. Загалом виділяють три фактори, що спричинили січневий колапс:

Грудневий ажіотаж: Усі, хто планував покупку електромобіля у 2026 році, зробили це в грудні 2025-го, щоб встигнути до введення податку. Це вимило і кошти покупців, і логістичні потужності. Завищені очікування ціни: Тепер імпортовані авто стають дорожчими мінімум на 20% (сума ПДВ). Ринок завмер в очікуванні: перевізники придивляються до нових правил гри, а покупці звикають до нових цінників. Внутрішній ринок як рятівний круг: Оскільки машини, що вже знаходяться в Україні, не підпадають під нові податкові навантаження, активність перемістилася саме сюди. Показник +105% Y-Y чітко вказує, що попит нікуди не зник, він просто переорієнтувався на внутрішній ресурс.

Що далі?

Січень — це лише початок адаптації. Аналітики очікують, що лютий-березень також будуть депресивними для імпорту, поки складські запаси "безпдвшних" машин у дилерів та перекупів не почнуть закінчуватися.

Справжню вартість електромобілів за новими правилами українці відчують ближче до середини весни.

Нагадаємо, січень 2026 року показав, що ринок електромобілів в Україні входить у принципово нову фазу розвитку. Здешевлення вживаних моделей на 20-35%, падіння цін на преміальні електрокари через масовий вихід з лізингу та агресивна конкуренція з боку китайських брендів формують умови, за яких електромобіль стає доступним для значно ширшого кола водіїв.

Зауважимо, український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку.