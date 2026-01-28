Які електромобілі подешевшали у січні: топ вигідних пропозицій

Січень вважається спокійним місяцем для автомобільного ринку. Зазвичай після новорічних свят покупці відновлюються від витрат, а продавці готуються до весняного сезону. Однак цього року ситуація з електромобілями в Україні виявилася протилежною очікуванням. Команда порталу Delo.ua проаналізувала ринок і виявила несподіваний тренд: попит на електрокари зріс, а ціни почали активно знижуватися.

Чому електромобілі стають зараз дешевшими?

Причина полягає у поєднанні кількох глобальних та локальних факторів, які одночасно вплинули на ринок. По-перше, європейські та американські виробники коригують глобальні прайси, реагуючи на спад продажів у Європі. Там субсидії на електромобілі скорочуються, а інтерес споживачів до традиційних автомобілів частково відновлюється.

По-друге, ринок вживаних електрокарів досяг критичного етапу, коли пропозиція почала перевищувати попит. Перші масові електромобілі, куплені у 2018-2020 роках, зараз виходять з лізингу та потрапляють на вторинний ринок величезними партіями. Це створює надлишок пропозиції та природне зниження цін.

По-третє, активна експансія китайських марок створює додатковий ціновий тиск навіть на відомі європейські та американські бренди. Коли новий китайський електромобіль з сучасним оснащенням коштує на 30-40% дешевше європейського аналога, це змушує традиційних виробників переглядати цінові стратегії.

У результаті українські покупці отримують значно ширший вибір моделей електромобілів за ті самі гроші, що ще два-три роки тому здавалися недосяжними. Автомобілі, які раніше коштували $30 000-35 000 доларів, зараз доступні за $20 000-22 000, а деякі моделі подешевшали ще більше.

Лідери здешевлення серед популярних моделей

Одними з найбільш доступних електромобілів на українському ринку залишаються вживані Nissan Leaf різних генерацій. Ця модель роками формувала масовий сегмент електрокарів в Україні і в січні 2026 року знову підтвердила свій статус найдоступнішого варіанта для входу в електромобільність.

Які електрокари подешевшали у січні: актуальні ціни та моделі

Nissan Leaf 2016-2018 років випуску з батареєю 30 кВт⋅год можна знайти за $7 000-9 000 доларів, що робить його дешевшим за багато бензинових автомобілів аналогічного віку.

ТОП-10 "свіжопригнаних" електромобілів в Україні (Грудень 2025)

Суттєво подешевшала і Tesla Model Y на вторинному ринку після кількох раундів зниження прайсів самим виробником. Зниження цін на нові автомобілі у Європі та Україні автоматично потягнуло вниз і ціни на вживані примірники.

У підсумку Tesla з преміального вибору для заможних покупців дедалі частіше перетворюється на раціональну альтернативу традиційним кросоверам типу Toyota RAV4 або Volkswagen Tiguan.

Audi e-tron

Джерело: teslapark.com.ua

Окремої уваги заслуговує Audi e-tron, падіння цін на який стало одним із найпомітніших трендів зими 2026 року. Електромобіль (2019-2021 років) подешевшав на 25-30% через масовий вихід з лізингу та появу нового покоління моделі

В Європі перший серійний електрокар Audi на вторинному ринку сьогодні коштує значно дешевше, ніж на старті продажів у 2019 році. І ця тенденція вже відчутна й для українських покупців через активний імпорт із країн ЄС. Преміальний німецький електрокросовер зараз можна придбати за $20 500-23 000 тисячі у гарному стані.

Також останніми місяцями помітне зниження ціни відбулося у таких електромобілях, як:

Jaguar I-Pace, втратив до 35% вартості через обмежену мережу сервісних центрів та високі витрати на обслуговування;

BMW iX3 знизився на 20-25% через активну конкуренцію з боку китайських електрокросоверів аналогічного класу;

Mercedes EQC подешевшав на 22-27% після припинення виробництва моделі та переходу на нове покоління EQ-лінійки;

Volkswagen ID.4 став доступнішим на 15-18% завдяки агресивній ціновій політиці виробника на нові авто.

Преміальні електрокари стають доступними для середнього класу

Здешевлення не обмежується окремими моделями – це системна тенденція всього преміального сегмента. У Європі різко знизилися ціни на німецькі електромобілі преміум-класу загалом, і ця хвиля вже накрила український ринок через імпорт вживаних автомобілів.

Сьогодні електрокари, які ще у 2023-2024 роках вважалися символом статусу та фінансового успіху, поступово переходять у категорію доступного транспорту для середнього класу. Це кардинально змінює саму логіку вибору автомобіля і робить електромобіль реальним варіантом для прагматичних водіїв, які рахують витрати на експлуатацію.

Покупець з бюджетом під 20 тисяч доларів два роки тому міг розглядати лише бюджетні китайські новинки або старенькі Nissan Leaf. Зараз за ту саму суму доступні трирічні преміальні німецькі електрокросовери з повним приводом, шкіряним салоном та всіма сучасними системами безпеки.

Вплив китайських брендів на ринкові ціни

Окремим потужним фактором січневого здешевлення стала агресивна конкуренція з боку китайських виробників, які масово виходять на європейський та український ринки. Активна присутність сучасних моделей на кшталт ZEEKR 001, BYD Song Plus, NIO ET5 та Xpeng P7 змушує європейські та американські бренди переглядати свої цінові стратегії. І причин такого тиску на ринок з боку китайських електромобілів декілька:

сучасні технології та оснащення не поступаються європейським аналогам, а часто їх перевершують;

запас ходу на одній зарядці досягає 500-600 кілометрів, що робить їх придатними для далеких подорожей;

багате базове оснащення включає опції, які у європейських брендів доступні лише за доплату;

ціна на 30-50% нижча за європейські та американські аналоги аналогічного класу та розміру;

швидка зарядка потужністю до 150-250 кВт дозволяє поповнити батарею до 80% за 20-30 хвилин.

Це створює колосальний тиск не лише на ринок нових автомобілів, а й на вторинний сегмент, де продавці європейських та американських електромобілів змушені знижувати вартість, щоб залишатися привабливими для покупців.

Найдешевші нові електромобілі січня

На тлі загального здешевлення вживаних автомобілів увагу привертає і сегмент нових бюджетних електромобілів, який активно розвивається. Нижче ми назвали інші доступні нові електромобілі, що з'явилися на ринку або подешевшали у січні.

Dacia Spring

Джерело: nextcar.ua

Dacia Spring – найдоступніший повноцінний електрокросовер за $8 000 -14 000 з запасом ходу 230 км.

BYD Dolphin

Джерело: electro-mobility.com.ua

BYD Dolphin – компактний хетчбек за $20 000-23 000 з сучасним оснащенням та батареєю 60 кВт⋅год.

MG4 Electric

Джерело: mgmotor.com.ua

MG4 Electric – європейський бестселер за $23 000-24 000 з запасом ходу до 450 км.

Nissan Ariya

Джерело: chi-new-energy.com.ua

Nissan Ariya – японський кросовер, який подешевшав до $20 000-30 000 у базовій комплектації.

Це сигнал про те, що електротранспорт остаточно виходить за межі нішевого продукту для заможних ентузіастів і стає масовим явищем, доступним для середнього класу. Поява нових моделей у ціновому діапазоні $12 000-20 000 відкриває електромобільність для мільйонів потенційних покупців.

Січень 2026 року показав, що ринок електромобілів в Україні входить у принципово нову фазу розвитку. Здешевлення вживаних моделей на 20-35%, падіння цін на преміальні електрокари через масовий вихід з лізингу та агресивна конкуренція з боку китайських брендів формують умови, за яких електромобіль стає доступним для значно ширшого кола водіїв.