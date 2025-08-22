Рейтинг електромобілів за запасом ходу: ТОП моделей 2025 року

Запас ходу залишається одним з найважливіших критеріїв при виборі електромобіля. Які моделі здатні проїхати найбільшу відстань без підзарядки та чому це важливо для українських водіїв? Аналізуємо найкращі електрокари за автономністю на порталі Delo.ua , порталі присвяченому бізнесу та економіці . Однією з найбільших перешкод для популяризації електричних автомобілів залишалося побоювання водіїв щодо їхнього запасу ходу. Сучасні електромобілі успішно долають ці стереотипи, пропонуючи запас ходу від 500 до 800+ кілометрів на одному заряді. Деякі з цих моделей здатні проїхати понад 700 км без підзарядки, що робить їх повноцінною альтернативою автомобілям з ДВЗ.

Лідери за запасом ходу: ТОП-5 моделей 2025 року

Сучасні електромобілі демонструють вражаючі показники автономності, які ще кілька років тому здавалися неможливими. І ще кілька років тому нормою вважався запас ходу 150 – 200 км. Нині вже можна знайти моделі, в яких заявлено 500, 600 і навіть 800 км без підзарядки.

Абсолютні лідери рейтингу включають:

Lucid Air Grand Touring – 839 км (WLTP), потужність 819 к.с.;

Mercedes EQS 450 Plus – 770 км (WLTP), потужність 333 к.с.;

Zeekr 001 Single Motor – 620 км (WLTP), потужність 422 к.с.;

BMW iX xDrive50 – 630 км (WLTP), потужність 523 к.с.;

Tesla Model S Long Range – 652 км (WLTP), потужність 670 к.с.

Lucid Air Grand Touring займає перше місце з запасом ходу 832 км за циклом EPA та 839 км за WLTP. Цей американський електромобіль поєднує рекордну автономність з потужністю 819 к.с. та розгоном до 100 км/год за 3 секунди.

Mercedes EQS 450 Plus демонструє 820 км за заявами виробника та 770 км за циклом WLTP. Німецький флагман пропонує преміальний комфорт, елегантний дизайн та передові технології енергоефективності.

Доступні варіанти з великим запасом ходу

Не всі електромобілі з великою автономністю коштують понад $100 000. Серед більш доступних моделей є цікаві варіанти для українського ринку.

Оптимальні за ціною та запасом ходу:

BYD Han EV Flagship – 521 км (WLTP), від $34 000;

Tesla Model 3 Long Range – 602 км (WLTP), від $43 000;

Polestar 2 Long Range – 540 км (WLTP), від $45 000;

Volkswagen ID.4 Pro Performance – 480-520 км (WLTP), від $45 000;

Skywell ET5 Premium – 460 км (WLTP), від $38 000.

BYD Han EV Flagship пропонує 715 км за заявами виробника та 521 км за WLTP при ціні від $34 000. Китайський електромобіль використовує власну технологію Blade Battery, що забезпечує високу безпеку та енергоефективність.

Tesla Model 3 Long Range залишається одним з найпопулярніших варіантів з запасом ходу 602 км за WLTP та ціною від $43 000. Американський електрокар поєднує велику автономність з передовими технологіями та розвиненою мережею Supercharger.

Фактори, що впливають на реальний запас ходу

Заявлений виробником запас ходу часто відрізняється від реального через численні фактори експлуатації. Вважається, що найбільш наближеним до наших реалій (за кліматом, щільністю міст, дорогами тощо) є європейський цикл вимірювання WLTP.

Основні фактори впливу включають:

температурні умови (холод зменшує ємність батареї на 20-40%);

стиль водіння (різкі прискорення збільшують споживання);

використання клімат-контролю (кондиціонер або обігрів);

рельєф місцевості та якість доріг;

швидкість руху (оптимальна економічність при 60-90 км/год).

В холодну пору року ефективність батареї знижується, а її ємність зменшується, бо в акумуляторі повільніше проходять хімічні процеси. Українські зими можуть суттєво вплинути на реальну автономність електромобілів.

Збільшують споживання енергії різкі прискорення, гальмування, часті зміни швидкості. Натомість плавний, спокійний стиль водіння дозволяє значно збільшити запас ходу.

Технології для максимальної ефективності

Сучасні електромобілі використовують різноманітні технології для оптимізації споживання енергії та збільшення запасу ходу. Провідні виробники інвестують мільярди в розробку більш ефективних систем.

Ключові технології енергоефективності:

рекуперативне гальмування (повернення енергії при сповільненні);

теплові насоси (ефективний обігрів салону);

аеродинамічний дизайн (зниження опору повітря);

інтелектуальне управління батареєю (оптимізація температури);

режими Eco (економічне налаштування систем).

Mercedes EQS використовує ECO Assist - інтелектуальну систему, що оптимізує витрати енергії, адаптуючи водіння до умов дороги. Така технологія дозволяє максимально використати потенціал батареї.

BMW iX xDrive50 має інтелектуальну рекуперацію - автоматичне налаштування рівня рекуперації залежно від дорожніх умов і стилю водіння.

Вартість та доступність в Україні

Цінова політика на електромобілі з великим запасом ходу варіюється від відносно доступних моделей до преміальних флагманів. Вживаний ринок пропонує більш привабливі варіанти для українських покупців.

Skywell ET5 Premium можна придбати новий від $38 000 або вживаний від $30 000, що робить його одним з найдоступніших варіантів з запасом ходу понад 450 км.

Tesla Model 3 Long Range коштує від $43 000 новий та від $31 000 вживаний, пропонуючи оптимальне співвідношення ціни, якості та автономності.

Преміальні моделі типу Mercedes EQS (від $104 000 новий, від $51 000 вживаний) або Lucid Air Grand Touring (від $136 000 новий, від $98 000 вживаний) залишаються нішевими продуктами для заможних покупців.

Перспективи розвитку та висновки

Рейтинг електромобілів за запасом ходу постійно оновлюється з появою нових моделей та вдосконаленням існуючих. Батареї стають ємнішими, а системи управління енергією – розумнішими.

Обираючи електромобіль, пам'ятайте: найкраща модель — це та, яка відповідає саме вашим потребам і звичкам. Для міського використання достатньо 300-400 км запасу ходу, а для частих міжміських поїздок краще розглядати моделі з автономністю 500+ км.

Український ринок електромобілів активно розвивається, а інфраструктура зарядок поступово покращується. Моделі з великим запасом ходу стають все більш доступними, що робить електромобільність реальною альтернативою для широкого кола автовласників.