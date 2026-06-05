Вибухнула посилка під час огляду у Києві: є загиблий та поранені

Уранці 5 червня на території сортувального центру одного з поштових операторів в Оболонському районі Києва стався потужний вибух. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася під час перевірки однієї з посилок, унаслідок чого загинув літній чоловік, а ще двоє працівників підприємства отримали поранення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.

У Києві на терміналі пошти вибухнула посилка

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.

Фото: Нацполіція

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У повідомленні не уточнюється назва поштового оператора, але з опублікованих фото можна припустити, що йдеться про компанію "Нова пошта".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

У Державній митній службі повідомили, що інцидент стався на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, що інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. За його словами, завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.