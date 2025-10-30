Запланована подія 2

У Києві стався вибух у сортувальному центрі "Укрпошти", постраждали п’ятеро працівників

автомобіль вибухотехнічної служби
На місці працюють правоохоронці / Київ Вечірній

Поліція встановлює обставини вибуху у приміщенні сортувального центру "Укрпошти" в Солом’янському районі столиці. Внаслідок надзвичайної події постраждали п’ятеро працівників пошти, медики надають їм допомогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Києві.

За попередніми даними, вибух стався у сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. 

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.

Встановлюються усі обставини події.

Інформацію про інцидент підтвердив і мер Києва Віталій Кличко: "Медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти".

Нагадаємо, у лютому РФ атакувала сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні. Під час удару автівка компанії згоріла вщент.

Автор:
Тетяна Ковальчук