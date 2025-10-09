"Укрпошта" під обстрілами: пошкоджені відділення на Сумщині та Донеччині

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру і під ударом опинилися відділення “Укрпошти” у двох регіонах країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Обстріли "Укрпошти"

Під обстріли потрапили об’єкти компанії у Степанівці Сумської області та Лимані на Донеччині.

"Напередодні дня пошти хочеться про позитивне, але поки як є. Сьогодні ворог двічі впродовж дня атакував наші відділення", - написав Смілянський.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок атак пошкоджено фасади будівель, вікна та двері. У компанії запевнили, що всі пошкодження буде оперативно відновлено.

Відділення "Укрпошти" потрапляють під ворожі обстріли не вперше. Так, наприкінці серпня було зазнало руйнувань відділення на вулиці Шумського, 4А у Києві.

Раніше, 17 червня, "Укрпошта" втратила одразу два відділення через потужну ракетну атаку на столицю.