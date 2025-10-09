Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта" під обстрілами: пошкоджені відділення на Сумщині та Донеччині

обстріл, Укрпошта
Обстріли "Укрпошти" у Степанівці та Лимані / Укрпошта

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру і під ударом опинилися відділення “Укрпошти”  у двох регіонах країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Обстріли "Укрпошти"

Під обстріли потрапили об’єкти компанії у Степанівці Сумської області та Лимані на Донеччині.

"Напередодні дня пошти хочеться про позитивне, але поки як є. Сьогодні ворог двічі впродовж дня атакував наші відділення", - написав Смілянський. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок атак пошкоджено фасади будівель, вікна та двері. У компанії запевнили, що всі пошкодження буде оперативно відновлено.

Відділення "Укрпошти" потрапляють під ворожі обстріли не вперше. Так, наприкінці серпня було зазнало руйнувань відділення на вулиці Шумського, 4А у Києві.

Раніше, 17 червня, "Укрпошта" втратила одразу два відділення через потужну ракетну атаку на столицю.

Автор:
Ольга Опенько