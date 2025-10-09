- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрпошта" під обстрілами: пошкоджені відділення на Сумщині та Донеччині
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру і під ударом опинилися відділення “Укрпошти” у двох регіонах країни.
Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Обстріли "Укрпошти"
Під обстріли потрапили об’єкти компанії у Степанівці Сумської області та Лимані на Донеччині.
"Напередодні дня пошти хочеться про позитивне, але поки як є. Сьогодні ворог двічі впродовж дня атакував наші відділення", - написав Смілянський.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок атак пошкоджено фасади будівель, вікна та двері. У компанії запевнили, що всі пошкодження буде оперативно відновлено.
Відділення "Укрпошти" потрапляють під ворожі обстріли не вперше. Так, наприкінці серпня було зазнало руйнувань відділення на вулиці Шумського, 4А у Києві.
Раніше, 17 червня, "Укрпошта" втратила одразу два відділення через потужну ракетну атаку на столицю.