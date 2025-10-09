Запланована подія 2

"Укрпочта" под обстрелами: повреждены отделения на Сумщине и в Донецкой области

обстрел, Укрпочта
Обстрелы "Укрпочты" в Степановке и Лимане / Укрпочта

Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру и под ударом оказались отделения "Укрпочты" в двух регионах страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Обстрелы "Укрпочты"

Под обстрелы попали объекты компании в Степановке Сумской области и Лимане Донецкой области.

"В преддверии почты хочется о положительном, но пока как есть. Сегодня враг дважды в течение дня атаковал наши отделения", - написал Смелянский.

По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атак повреждены фасады зданий, окна и двери. В компании заверили, что все повреждения будут оперативно восстановлены.

Отделения "Укрпочты" попадают под вражеские обстрелы не в первый раз. Да, в конце августа было разрушено отделение по улице Шумского, 4А в Киеве.

Ранее, 17 июня, "Укрпочта" потеряла сразу два отделения из-за мощной ракетной атаки на столицу.

Автор:
Ольга Опенько