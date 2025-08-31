Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Смелянский рассказал об уничтоженном отделении "Укрпочты" в Киеве в результате обстрела РФ

Укрпочта
Почтовое отделение в Киеве разрушено

Отделение "Укрпочты" на улице Шумского, 4А в Киеве, потерпевшее разрушения во время массированного обстрела столицы 28 августа, уничтожено и не работает.

Как пишет Delo.ua, о последствиях российской атаки сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский 30 августа.

"После последнего обстрела отделения "Укрпочта" №02098, которое находилось в Киеве на улице Шумского, 4А, больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила", — рассказал он.

Несмотря на разрушение, по его словам, почти все посылки уцелели и доступны для получения в другом отделении — №02152 на улице Ивана Миколайчука, 13А.

"Укрпочта" отдельно свяжется с каждым клиентом, чтобы предоставить информацию об отправке, а также компенсирует небольшую часть посылок, поврежденных при обстреле, отметил Смелянский.

Он выразил благодарность своей команде за действия, благодаря которым удалось максимально сохранить почтовые отправления и возобновить работу.

Поиск нового помещения продолжается, и компания работает над тем, чтобы переезд и открытие отделения прошли как можно скорее.

Фото 2 — Смелянский рассказал об уничтоженном отделении "Укрпочты" в Киеве в результате обстрела РФ
Фото 3 — Смелянский рассказал об уничтоженном отделении "Укрпочты" в Киеве в результате обстрела РФ
Фото 4 — Смелянский рассказал об уничтоженном отделении "Укрпочты" в Киеве в результате обстрела РФ

Атака на Киев 28 августа

Российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания   Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушено заведение сети кондитерских Honey.

Недалеко от офиса "Радио Свободы" также получило повреждения здание   представительства Европейского Союза. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что удары по дипломатам являются прямым нарушением Венской конвенции, и подчеркнул, что такие атаки требуют осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира.

Автор:
Ольга Опенько