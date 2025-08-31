Смелянский рассказал об уничтоженном отделении "Укрпочты" в Киеве в результате обстрела РФ

Отделение "Укрпочты" на улице Шумского, 4А в Киеве, потерпевшее разрушения во время массированного обстрела столицы 28 августа, уничтожено и не работает.

Как пишет Delo.ua, о последствиях российской атаки сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский 30 августа.

"После последнего обстрела отделения "Укрпочта" №02098, которое находилось в Киеве на улице Шумского, 4А, больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила", — рассказал он.

Несмотря на разрушение, по его словам, почти все посылки уцелели и доступны для получения в другом отделении — №02152 на улице Ивана Миколайчука, 13А.

"Укрпочта" отдельно свяжется с каждым клиентом, чтобы предоставить информацию об отправке, а также компенсирует небольшую часть посылок, поврежденных при обстреле, отметил Смелянский.

Он выразил благодарность своей команде за действия, благодаря которым удалось максимально сохранить почтовые отправления и возобновить работу.

Поиск нового помещения продолжается, и компания работает над тем, чтобы переезд и открытие отделения прошли как можно скорее.

Атака на Киев 28 августа

Российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушено заведение сети кондитерских Honey.

Недалеко от офиса "Радио Свободы" также получило повреждения здание представительства Европейского Союза. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что удары по дипломатам являются прямым нарушением Венской конвенции, и подчеркнул, что такие атаки требуют осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира.