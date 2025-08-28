- Тип
В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание представительства ЕС (ФОТО)
В результате российских ударов по Киеву ночью 28 августа повреждения получило здание представительства Европейского Союза в Украине.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он отметил, что удары по дипломатам являются прямым нарушением Венской конвенции и подчеркнул, что такие атаки требуют осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира.
"Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам… Независимо от того, что глава РФ Владимир Путин сказал на Аляске, его реальные действия исключают дипломатию, диалог и мирные усилия", — написал министр.
Сибига также призвал партнеров публично осудить действия России, ввести новые санкции против РФ и усилить поддержку Украины.
Реакция ЕС
Еврокомиссар по расширению Марта Кос прокомментировала повреждение здания представительства Европейского Союза в Киеве.
"Сегодняшние российские удары по гражданским районам нанесли ущерб представительству ЕС в Киеве. Я решительно осуждаю эти жестокие нападения, которые являются явным свидетельством того, что Россия отвергает мир и выбирает террор. Мы выражаем полную солидарность с работниками ЕС, их семьями и всеми украинцами". написала Кос в X.
Атака на Киев 28 августа
Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.
Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 12 погибших.
В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.
Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.