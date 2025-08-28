Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Наличный курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание представительства ЕС (ФОТО)

В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание представительства ЕС
Фото: x.com/andrii_sybiha

В результате российских ударов по Киеву ночью 28 августа повреждения получило здание представительства Европейского Союза в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил   министр иностранных дел Андрей Сибига.

Фото 2 — В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание представительства ЕС (ФОТО)
Фото: x.com/andrii_sybiha

Он отметил, что удары по дипломатам являются прямым нарушением Венской конвенции и подчеркнул, что такие атаки требуют осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира.

Фото 3 — В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание представительства ЕС (ФОТО)
Фото: x.com/andrii_sybiha

"Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам… Независимо от того, что глава РФ Владимир Путин сказал на Аляске, его реальные действия исключают дипломатию, диалог и мирные усилия", — написал министр.

Сибига также призвал партнеров публично осудить действия России, ввести новые санкции против РФ и усилить поддержку Украины.

Реакция ЕС

Еврокомиссар по расширению Марта Кос прокомментировала повреждение здания представительства Европейского Союза в Киеве.

"Сегодняшние российские удары по гражданским районам нанесли ущерб представительству ЕС в Киеве. Я решительно осуждаю эти жестокие нападения, которые являются явным свидетельством того, что Россия отвергает мир и выбирает террор. Мы выражаем полную солидарность с работниками ЕС, их семьями и всеми украинцами".   написала Кос в X.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 12 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.

Также в   центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и   разрушенное заведение   сети кондитерских Honey.

Автор:
Светлана Манько