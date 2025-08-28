У Києві через атаку РФ пошкоджена будівля представництва ЄС (ФОТО)

Внаслідок російських ударів по Києву вночі 28 серпня пошкоджень зазнала будівля представництва Європейського Союзу в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що удари по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції та наголосив, що такі атаки вимагають засудження не лише з боку ЄС, але й усього світу.

"Ми наполягаємо на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії по Києву та інших містах… Незалежно від того, що глава РФ Володимир Путін сказав на Алясці, його реальні дії відкидають дипломатію, діалог та мирні зусилля", — написав міністр.

Сибіга також закликав партнерів публічно засудити дії Росії, ввести нові санкції проти РФ та посилити підтримку України.

Реакція ЄС

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос прокоментувала пошкодження будівлі представництва Європейського Союзу у Києві.

"Сьогоднішні російські удари по цивільних районах завдали шкоди представництву ЄС у Києві. Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, які є явним свідченням того, що Росія відкидає мир і обирає терор. Ми висловлюємо повну солідарність із працівниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які терплять цю агресію", - написала Кос в X.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 12 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.