У Києві внаслідок атаки зруйнований заклад мережі кондитерських Honey

Внаслідок ракетної атаки 28 серпня у Києві був зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Як пише Delo.ua, про це повідомив власник мережі кондитерських Honey Станіслав Завертайло.

За його словами, заклад Honey у Києві на вулиці Жилянській, 25 майже повністю зруйнований.

"Російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси і наш новий заклад. Мені надзвичайно важко як підприємцю писати ці рядки, цьому місцю ще не виповнився й рік, але ми вклали в нього понад десять років досвіду, величезні ресурси і, найголовніше, душу", - написав Завертайло.

Він наголосив, що хоче, аби світлини зруйнованого закладу побачив увесь світ, адже вони чітко демонструють наслідки російської війни.

"І все ж ми не втратили головного — любові до того, що створюємо, хоча й триматись буде складно", - підсумував Завертайло.

Про Honey

Заклад Honey на Жилянській у Києві відкрили у жовтні 2024 року. Він став четвертим закладом мережі і першим, що розташований у бізнес-центрі.

За словами рестораторів, над інтер’єром закладу працювали дев’ять місяців.

Honey – київська мережа кондитерських, що працює понад 10 років. У мережі є заклади на Подолі, Золотих воротах і в ЦУМі.

Власниками мережі є Станіслав Завертайло та Ганна Завертайло.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в 7 районах та про 8 загиблих.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр.