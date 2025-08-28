В Киеве в результате атаки полностью разрушено заведение известной кондитерской сети

В результате ракетной атаки 28 августа в Киеве было разрушено заведение сети кондитерских Honey.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец сети кондитерских Honey Станислав Завертайло.

По его словам, заведение Honey в Киеве на улице Жилянской, 25 полностью разрушено.

"Российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и наше новое заведение. Мне очень тяжело как предпринимателю писать эти строки, этому месту еще не исполнился и год, но мы вложили в него более десяти лет опыта, огромные ресурсы и, самое главное, душу", - написал Завертайло.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы фотографии разрушенного заведения увидел весь мир, ведь они четко демонстрируют последствия российской войны.

"И все же мы не потеряли главного - любви к тому, что создаем, хотя и держаться будет сложно", - подытожил Завертайло.

Про Honey

Заведение Honey на Жилянской в Киеве было открыто в октябре 2024 года. Оно стало четвертым заведением сети и первым, расположенным в бизнес-центре.

По словам рестораторов, над интерьером заведения работали девять месяцев.

Honey – киевская кондитерская сеть, работающая более 10 лет. В сети есть заведения на Подоле, Золотых воротах и ЦУМе.

Владельцами сети являются Станислав Завертайло и Анна Завертайло.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в 7 районах и о 8 погибших.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр.