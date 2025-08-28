Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
В результате атаки в Киеве частично перекрыто и изменено движение транспорта: список

атака на Киев
Фото: ГСЧС

Из-за ночной атаки российской армии 28 августа в Киеве ограничили движение по некоторым улицам и изменили маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Движение транспорта перекрыто:

  • Харьковское шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
  • улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
  • улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича).
  • по улице Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Изменения в маршрутах общественного транспорта

Также в результате ночной атаки в столице изменено движение общественного транспорта.

Троллейбусы маршрутов курсируют:

  • • №№ 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе "Куренивка";
  • №№ 31, 16 – к Лукьяновской площади;
  • №№ 19, 35 – через Берестейский просп.;
  • №№ 3, 9к – до Южного вокзала;
  • №12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;
  • № 14 – остановка "Ботанический сад" – остановка ст. м. "Дворца Спорта".

Автобусы маршрутов:

  • № 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;
  • № 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская пл.;
  • №51 – ст. м. "Лыбидская" – Дарницкий рынок;
  • № 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;
  • №31 – на ул. Загоровская без прибытия на ул. Нагорная;
  • №69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;
  • № 115 – к Дарницкому рынку;
  • № 112 – ул. Ивана Микитенко – Ржаной рынок;
  • № 50 – Берестейский просп.

Трамваи маршрута №22 курсируют от просп. Воскресенский ст. м. "Позняки".

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в 7 районах и о 8 погибших.

Автор:
Светлана Манько