В результате атаки в Киеве частично перекрыто и изменено движение транспорта: список
Из-за ночной атаки российской армии 28 августа в Киеве ограничили движение по некоторым улицам и изменили маршруты общественного транспорта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Движение транспорта перекрыто:
- Харьковское шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
- улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
- улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича).
- по улице Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).
Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Изменения в маршрутах общественного транспорта
Также в результате ночной атаки в столице изменено движение общественного транспорта.
Троллейбусы маршрутов курсируют:
- • №№ 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе "Куренивка";
- №№ 31, 16 – к Лукьяновской площади;
- №№ 19, 35 – через Берестейский просп.;
- №№ 3, 9к – до Южного вокзала;
- №12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;
- № 14 – остановка "Ботанический сад" – остановка ст. м. "Дворца Спорта".
Автобусы маршрутов:
- № 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;
- № 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская пл.;
- №51 – ст. м. "Лыбидская" – Дарницкий рынок;
- № 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;
- №31 – на ул. Загоровская без прибытия на ул. Нагорная;
- №69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;
- № 115 – к Дарницкому рынку;
- № 112 – ул. Ивана Микитенко – Ржаной рынок;
- № 50 – Берестейский просп.
Трамваи маршрута №22 курсируют от просп. Воскресенский ст. м. "Позняки".
Напомним, российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в 7 районах и о 8 погибших.