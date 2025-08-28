В результате атаки в Киеве частично перекрыто и изменено движение транспорта: список

Из-за ночной атаки российской армии 28 августа в Киеве ограничили движение по некоторым улицам и изменили маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Движение транспорта перекрыто:

Харьковское шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);

улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);

улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича).

по улице Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Изменения в маршрутах общественного транспорта

Также в результате ночной атаки в столице изменено движение общественного транспорта.

Троллейбусы маршрутов курсируют:

• №№ 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе "Куренивка";

№№ 31, 16 – к Лукьяновской площади;

№№ 19, 35 – через Берестейский просп.;

№№ 3, 9к – до Южного вокзала;

№12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;

№ 14 – остановка "Ботанический сад" – остановка ст. м. "Дворца Спорта".

Автобусы маршрутов:

№ 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;

№ 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская пл.;

№51 – ст. м. "Лыбидская" – Дарницкий рынок;

№ 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;

№31 – на ул. Загоровская без прибытия на ул. Нагорная;

№69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;

№ 115 – к Дарницкому рынку;

№ 112 – ул. Ивана Микитенко – Ржаной рынок;

№ 50 – Берестейский просп.

Трамваи маршрута №22 курсируют от просп. Воскресенский ст. м. "Позняки".

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в 7 районах и о 8 погибших.