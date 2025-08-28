В результате массированного обстрела Киева повреждены два здания налоговой (ФОТО)

28 августа в результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"Враг снова целенаправленно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В результате ударов в сооружениях выбиты окна и повреждены фасады", – отметила она.

По словам главы ГНС, среди сотрудников пострадавших нет.

Карнаух отметила, что из-за последствий атаки временно не будут работать два Центра обслуживания плательщиков, расположенные в поврежденных зданиях. Но все услуги можно получить в других ЦОПах.

"Несмотря на удары страны-террориста, мы остаемся устойчивыми и продолжаем работать для людей", - подытожила Карнаух.

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 12 погибших.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушено заведение сети кондитерских Honey.