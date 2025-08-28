- Тип
"Укрпочта" пострадала от российских атак: повреждено отделение в Киеве, возможны задержки в доставке в Херсон
"Укрпочта" предупреждает о возможных задержках доставки в Херсон из-за ограниченного движения на трассе из Николаева в связи с российскими обстрелами. В Киеве повреждено отделение в результате ночной атаки.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрпочты" и глава компании Игорь Смилянский.
Движение на трассе Николаев – Херсон пока ограничено из-за вражеских обстрелов.
Компания тестирует альтернативные маршруты для обеспечения доставки всех посылок и корреспонденции.
"Укрпочта" просит клиентов учитывать возможные задержки.
Обновлено в 13:35. В то же время глава компании Игорь Смилянский сообщает, что в результате атаки на Киев было повреждено одно из отделений "Укрпочты". "Уже сегодня начнем восстановление", – добавил он.
Напомним, в ночь на 17 июня Киев подвергся мощной ракетной атаке. В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.