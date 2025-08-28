Запланована подія 2

"Укрпочта" пострадала от российских атак: повреждено отделение в Киеве, возможны задержки в доставке в Херсон

"Укрпочта" предупреждает о возможных задержках доставки в Херсон из-за ограниченного движения на трассе из Николаева в связи с российскими обстрелами. В Киеве повреждено отделение в результате ночной атаки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрпочты" и глава компании Игорь Смилянский.

Движение на трассе Николаев – Херсон пока ограничено из-за вражеских обстрелов.

Компания тестирует альтернативные маршруты для обеспечения доставки всех посылок и корреспонденции.

"Укрпочта" просит клиентов учитывать возможные задержки.

Обновлено в 13:35. В то же время глава компании Игорь Смилянский сообщает, что в результате атаки на Киев было повреждено одно из отделений "Укрпочты". "Уже сегодня начнем восстановление", – добавил он.

Напомним, в ночь на 17 июня Киев подвергся мощной ракетной атаке. В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.

Автор:
Ольга Опенько