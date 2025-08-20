20 августа АО "Укрпочта" закрывает свои отделения в Константиновке Донецкой области из-за ухудшения ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, в городе стало слишком опасно продолжать работу, и сохранение жизни работников и клиентов перевесило желание поддержать тех, кто до сих пор остается в городе.

"Уже в течение длительного времени в Константиновке мы были одни: ни банков, ни коллег-конкурентов. Там была только "Укрпочта", которая поддерживала жизнь тысяч людей и наших героев из ВСУ. Снаряды уничтожали отделения - мы открывали новые. Взрывы выбивали окна - мы забивали их и возвращались", - заметил Смилянский.

Он добавил, что отделения "Укрпочты" в Дружковке, Алексеево-Дружковке, расположенные в 5–7 км от Константиновки, продолжают работать и обслуживать клиентов. Так же работает отделение в Доброполье.

Заметим, еще в марте "Укрпочта" из-за сложной ситуации безопасности в Донецкой области приостановила прием посылок, следующих в Константиновку, но стационарные отделения продолжали функционировать в ограниченном режиме.

А 9 мая "Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области.