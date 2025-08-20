Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

“Укрпошта” закриває свої відділення в Костянтинівці Донецької області

Укрпошта
Фото: Укрпошта

20 серпня АТ “Укрпошта” закриває свої відділення в Костянтинівці Донецької області через погіршення безпекової ситуації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, у місті стало занадто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається в місті.

"Вже протягом тривалого часу в Костянтинівці ми були одні: ні банків, ні колег-конкурентів. Там була лише "Укрпошта", яка підтримувала життя тисяч людей і наших героїв із ЗСУ. Снаряди нищили відділення — ми відкривали нові. Вибухи вибивали вікна — ми забивали їх і поверталися", - зауважив Смілянський.

Він додав, що відділення "Укрпошти" в Дружківці, Олексієво-Дружківці, які розташовані за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати й обслуговувати клієнтів. Так само працює відділення в Добропіллі.

Зауважимо, ще у березні "Укрпошта" через складну безпекову ситуацію в Донецькій області призупинила прийом посилок, що прямують  до Костянтинівки, але стаціонарні відділення продовжували функціонувати в обмеженому режимі.

А 9 травня "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області.

Автор:
Світлана Манько