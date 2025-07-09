"Укрпошта" знижує комісію на 25% за комунальні платежі для мешканців сіл

“Укрпошта” знижує комісію за комунальні платежі на 25% для мешканців сіл України без банків і банкоматів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Комунальні платежі зі зниженою комісією

Смілянський наголосив, що під час підготовки до запуску "Укрпошта.Банк" фінансові послуги стають більш доступними для українців.

Особлива увага приділяється жителям сіл, де немає банківських відділень та банкоматів — це близько 96% населених пунктів країни. Для них "Укрпошта" знижує комісію за прийом комунальних платежів на 25%, щоб спростити та здешевити процес оплати.

Для тих, хто сплачує два й більше комунальних платежів через "Укрпошту", доступна можливість безкоштовного зняття готівки у своєму селі.

"Ну і для максимального рівня комфорту, ті, хто сплачують з нами два і більше комунальних платежів, зможуть безкоштовно зняти готівку у себе в селі та заощадити час і гроші на транспорт до банкомату в райцентрі", - повідомив Смілянський.

Акція вже діє протягом липня, і скористатися нею можуть усі клієнти під час оплати комунальних послуг.

На основі конфіскованого PINbank створять банк "Укрпошти"

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.