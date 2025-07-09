"Укрпочта" снижает комиссию на 25% за коммунальные платежи для жителей сел

"Укрпочта" снижает комиссию за коммунальные платежи на 25% для жителей сел Украины без банков и банкоматов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Коммунальные платежи с пониженной комиссией

Смелянский подчеркнул, что при подготовке к запуску "Укрпочта.Банк" финансовые услуги становятся более доступными для украинцев.

Особое внимание уделяется жителям сел, где нет банковских отделений и банкоматов — около 96% населенных пунктов страны. Для них "Укрпочта" снижает комиссию за прием коммунальных платежей на 25%, чтобы упростить и удешевить процесс оплаты.

Для тех, кто платит два и более коммунальных платежей через "Укрпочту", доступна возможность бесплатного снятия наличных денег в своем селе.

"Ну и для максимального уровня комфорта те, кто платят с нами два и более коммунальных платежей, смогут бесплатно снять наличные у себя в деревне и сэкономить время и деньги на транспорт до банкомата в райцентре", — сообщил Смелянский.

Акция уже действует в течение июля, и воспользоваться ею могут все клиенты при оплате коммунальных услуг.

На основе конфискованного PINbank создадут банк "Укрпочты"

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, которая предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.