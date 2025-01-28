На основе конфискованного PINbank все же создадут почтовый банк – "Укрпочта"

"Укрпочта" заявляет, что вскоре более 6 тысяч ее отделений и 25 тысяч точек присутствия начнут предоставлять банковские услуги, связывая это с решением правительства 28 января передать Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка. Как говорится в сообщении компании, 100% которой принадлежит министерству, правительство передало акции PINbank именно ей.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить 100% населения доступом к банковской инфраструктуре. Пока же лишь 4% населенных пунктов Украины имеют банковские отделения или банкоматы, а около 30% украинцев вовсе не пользуются банковскими услугами.

"Укрпочта" также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, который предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями. Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии. Соответствующий законопроект №12044 уже зарегистрирован в Верховной Раде и должен быть рассмотрен в ближайшее время", — заявили в компании.

Почтового банка в законодательстве пока не будет

Напомним, что в действительности голосование по законопроекту №12044 уже состоялось 3 декабря: этот документ был провален депутатами и, соответственно, считается отклоненным и снятым с рассмотрения.

Он был разработан во исполнение пункта 62 меморандума с Международным валютным фондом и поддержан Национальным банком Украины, который обязался быстро разрешить возросшие из-за войны вызовы финансовой инклюзии с использованием уже имеющейся инфраструктуры.

Причиной законодательной инициативы называлась острая ситуация с доступом к финуслугам на прифронтовых и деоккупированных территориях, где из-за рисков безопасности нет банковских отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы вследствие перебоев со связью, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

Таким образом, пока что закона, разрешающего создание крупными розничными и почтовыми компаниями специальных банков финансовой инклюзии, которые бы предоставляли финуслуги населению и мелкому бизнесу, нет.

"Запуск услуг Укрпочта Банка планируется в течение 2025 года. С момента запуска почтового банка "Укрпочта" сразу окажется среди лидеров по количеству отделений, а впоследствии имеет амбиции войти в пятерку банков по количеству клиентов. Сейчас "Укрпочта" уже имеет более 6 миллионов активных клиентов", — заявляют при этом в госкомпании.

Там указывают, что Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на населении в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных, сегменте электронной коммерции и фермерских хозяйствах.

Что говорит о почтовом банке Шмыгаль

В свою очередь, как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Денис Шмигаль на заседании 28 января подтвердил, что акции Первого инвестиционного банка переданы Минвосстановления именно для "последующей передачи "Укрпочте".

"Таким образом, создаем почтовый банк. "Укрпочта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности", — подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что получение помощи, социальных льгот, заказа товаров и лекарств станет проще, поскольку все эти сервисы будут в пешеходной доступности. Кроме того, вышеупомянутым решением государство в течение следующих трех-четырех лет сэкономит до 5 миллиардов гривен, которые будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета.

В НБУ раньше были против

Напомним, что еще в июле 2023 года, уже после окончательного решения о конфискации контрольной доли в Первом инвестбанке, в НБУ выступали против предоставления банковской лицензии "Укрпочте".

Так, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, в частности, что это противоречит обязательствам и договоренностям с международными партнерами, для которых увеличение доли государства на банковском рынке – это "красная линия". Более того, она допускала ликвидацию PINbank вместо передачи его "Укрпочте".

"В случае создания на его основе еще одного государственного банка, который, кстати, не будет в вертикали Минфина, мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям, а учитывая структуру, собственность и объемы "Укрпочты", это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность", — заявляла Рожкова.

Конфискация Первого инвестбанка

Ранее PINbank контролировал россиянин Евгений Гинер, который также является президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва). 22 октября 2022 года Украина ввела против него санкции.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в PINbank требовала отдельного решения Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года, а затем подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановления.

Миноритарными владельцами Первого инвестбанка остаются Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Николай Погребняк и Андрей Гаркуша (по 0,94%), а также гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,49%). PINbank ныне является небольшим учреждением, имеющим лишь 11 отделений.