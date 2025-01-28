Конфискованный у россиянина Гинера PINbank передали Минвосстановления

Кабинет министров передал Министерству развития общин и территорий полномочия по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале Первого инвестиционного банка (PINbank).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Речь идет о контрольной доле в размере 88,89% акций финучреждения, взысканной по решению Высшего антикоррупционного суда от 27 февраля 2023 года.

Напомним, что владелец конфискованного банка россиянин Евгений Гинер, также являющийся президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва), обжаловал это решение, но Апелляционная палата ВАКС его жалобу отклонила. В январе 2024 года банк был передан Фонду государственного имущества.

Миноритарными владельцами Первого инвестбанка остаются Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Николай Погребняк и Андрей Гаркуша (по 0,94%), а также гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,49%).

Банк был создан еще в 1997 году. Согласно ежеквартальной отчетности перед Национальным банком Украины, со времени конфискации государства у банка стабильно числится 11 отделений. В лучшие годы, однако, он, как и другие финучреждения, был представлен значительно шире, в частности на начало 2008 и начало 2009 годов имел 49 подразделений (хотя не входил тогда даже в 50 крупнейших по этому показателю).

Отметим, что 22 октября 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривало наложение 13 видов санкций сроком десять лет на 256 человек, среди которых был и Гинер.

Впрочем, применение такого вида санкции как обращение активов в доход государства, которое было предусмотрено в законе о санкциях в мае 2022 года, требовало именно принятия судебного решения по иску Министерства юстиции.

Дело против Гинера

Напомним также, что в августе 2023 года Гинер был уведомлен о подозрении в совершении действий с целью изменения границ Украины, которые привели к тяжелым последствиям, по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что в 2019 году фигурант через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской и Таврической ТЭС на территории оккупированного Россией Крыма. Эти электростанции были присоединены к электрическим сетям РФ, что трактовалось следствием как нанесение ущерба энергетической безопасности Украины.

Также было установлено, что в 2022 году Гинер как владелец управляющей компании АО "Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина" (Московская область) дал указание осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия воинским формированиям РФ.