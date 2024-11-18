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2 из 7 государственных банков показали убыток: названы самые прибыльные украинские финучреждения

прибыль банков растет. Фото: Freepik
На 7% за год выросла прибыль банков в Украине

По данным Национального банка Украины, 117,63 млрд грн прибыли получили 62 украинских банка после уплаты налогов за 9 месяцев 2024 года. Это на 7% больше, чем в прошлом. 41% от совокупной прибыли банков приходится на государственный ПриватБанк, а лучший рост показал МТБ банк – в 13 раз в год.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

На 7% выросла прибыль банков

Отмечается, что, несмотря на выросший налог с 18% до 25%, банки увеличили прибыль на 7%: 117,63 млрд грн против 109,85 млрд грн в прошлом году.

Фото 2 — 2 из 7 государственных банков показали убыток: названы самые прибыльные украинские финучреждения

2 из 7 государственных банков являются убыточными

По данным аналитиков, 63% прибыли среди всех банков получили государственные банки. Это связано преимущественно с заработками.   ПриватБанка : 48,35 млрд грн или 41% от совокупной прибыли всех банков. За год прибыль Привата выросла на 11%.

В "Опендатаботе" напоминают, что в сентябре еще один украинский банк стал государственным — Мотор банк .

Отметим, сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и PIN банк.

Аналитики подчеркивают, что сейчас 2 из 7 государственных банков убыточны (Мотор банк и PIN банк).

Фото 3 — 2 из 7 государственных банков показали убыток: названы самые прибыльные украинские финучреждения

Банки с иностранным капиталом

Как отмечают в "Опендатаботе", на банки с иностранным капиталом приходится 23% от общей прибыли — 27,32 млрд грн. Только 1 из 14 иностранных банков получил убытки в 139,57 млн грн — это Правэкс банк.

Лидером в группе остается   Райффайзен: 6,15 млрд грн прибыли (так же, как за соответствующий период в прошлом году).

Фото 4 — 2 из 7 государственных банков показали убыток: названы самые прибыльные украинские финучреждения

У МТБ банка наибольший прирост

В "Опендатаботе" сообщают, что 16,25 млрд грн прибыли получили частные банки. За год их прибыль выросла на 22%. Треть заработков группы приходится на ПУМБ – 5,18 млрд грн. За год прибыль банка сократилась на 9%.

Наибольший прирост прибыли среди всех банков произошел у МТБ банка: в 13 раз, до 603,59 млн грн.

Фото 5 — 2 из 7 государственных банков показали убыток: названы самые прибыльные украинские финучреждения

Украинские банки уплатили в бюджет 73,5 млрд грн налога на прибыль

В 2023 году украинским банкам   насчитали налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Так, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд. грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.

Автор:
Светлана Манько