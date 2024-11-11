Какие банки чаще всего судятся с должниками

За 10 месяцев 2024 года банки подали почти 68 тыс. исков к должникам, что на четверть меньше показателей прошлого года. Чаще всего судятся monobank, А-Банк и ПриватБанк.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, в течение войны количество исков от банков к должникам постоянно колебалось.

"Если к 2021 году она постепенно выросла до 85 тыс. в год, то с начала полномасштабного вторжения упала почти вдвое", — подчеркивают в "Опендатаботе".

Отмечается, что пик исков пришелся на 2023 год, тогда банки обратились в суд более 91 тыс. раз — даже больше, чем до войны. 67,9 тыс. исков подали банки к должникам за 10 месяцев этого года.

Сообщается, что лидером по обращениям в суд стал monobank — почти 21 тыс. исков или 30.8% от общего количества исков в этом году.

На втором месте оказался А-банк с показателем в 13 тыс. обращений (20.1%). Закрывает тройку ПриватБанк – 11 тыс. или (16.6%).

Далее следуют ПУМБ, Сенс банк, Идея банк и Таскомбанк.

Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны больше всего судились с должниками также ПриватБанк, моно и А-Банк.

Заметим,украинцы чаще стали признавать себя банкротами. По данным Верховного суда Украины, сейчас открыто 651 дело о банкротстве людей. С начала лета дел увеличилось почти в 2 раза. Больше банкротов — в Киеве и области и на Днепропетровщине. 64% банкротов — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 14,5 млрд грн. С начала года долг увеличился на 5,23 млрд. грн. Средняя сумма микроссуды увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 6776 грн .