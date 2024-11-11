Які банки найчастіше позиваються до боржників

За 10 місяців 2024 року банки подали майже 68 тис. позовів до боржників, що на чверть менше за показники минулого року. Найчастіше позиваються monobank, А-Банк та ПриватБанк.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, протягом великої війни кількість позовів від банків до боржників постійно коливалася.

"Якщо до 2021 року вона поступово зросла до 85 тис. на рік, то від початку повномасштабного вторгнення впала майже вдвічі", - підкреслюють в "Опендатабот".

Зазначається, що пік позовів припав на 2023 рік, тоді банки звернулися до суду понад 91 тис. разів — навіть більше, ніж до великого вторгнення. 67,9 тис. позовів подали банки до боржників за 10 місяців цього року.

Повідомляється, що лідером за зверненнями до суду став monobank — майже 21 тис. позовів або 30.8% від загальної кількості позовів цьогоріч.

На другому місці опинився А-Банк з показником у 13 тис. звернень (20.1%). Закриває трійку ПриватБанк — 11 тис. або (16.6%).

Далі йдуть ПУМБ, Сенс банк, Ідея банк та Таскомбанк.

Варто зазначити, що до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників також ПриватБанк, моно та А-Банк.

Зауважимо, українці частіше стали визнавати себе банкрутами. За даними Верховного суду України наразі відкрита 651 справа про банкрутство людей. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Найбільше банкрутів — в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів — це люди віком від 25 до 45 років.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн. Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 рази порівняно з минулим роком та становить 6776 грн.