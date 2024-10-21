Українці вдвічі частіше стали визнавати себе банкрутами

За даними Верховного суду України наразі відкрита 651 справа про банкрутство людей. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Найбільше банкрутів — в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів — це люди віком від 25 до 45 років.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Більше половини банкрутів — українці від 25 до 45 років

За даними "Опендатабот", найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Де найбільше банкрутів

Як повідомляють аналітики, найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. На другому місці опинилася Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Чому побільшало банкрутів

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є «відкладеним попитом», аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

Він нагадує, що понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності.

Зауважимо, Верховна Рада дозволила громадянам ставати банкрутами ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. Відтоді людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн. Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 рази порівняно з минулим роком та становить 6776 грн.