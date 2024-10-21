Украинцы вдвое чаще стали признавать себя банкротами

По данным Верховного суда Украины, сейчас открыто 651 дело о банкротстве людей. С начала лета дел увеличилось почти в 2 раза. Больше банкротов — в Киеве и области и на Днепропетровщине. 64% банкротов — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Аналитики отмечают, что уже открыто больше дел о банкротстве украинцев, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.

Более половины банкротов — украинцы от 25 до 45 лет

По данным "Опендатабот", чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди в возрасте от 25 до 45 лет — это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет.

51% банкротов — женщины, еще 48% приходится на мужчин.

Где больше всего банкротов

Как сообщают аналитики, больше всего банкротов в столице: 95 дел или 15% от общего количества. На втором месте оказалась Киевщина: 58 или 9%. Замыкает топ Днепропетровщина с 53 делами – это 8% от общего количества.

Почему стало больше банкротов

Арбитражный управляющий Денис Лихопек считает, что нынешняя динамика, скорее всего, «отложенный спрос», чем стремительный рост, обусловленный каким-то одним фактором.

Он напоминает, что больше года действовал мораторий на взыскание большей части долгов в исполнительных производствах. Уже после того, как мораторий был отменен, частные и государственные исполнители напомнили должникам об их обязательствах. Это и могло стать той движущей силой, которая побудила людей искать решения по погашению долгов из-за процедуры неплатежеспособности.

Отметим, что Верховная Рада разрешила гражданам становиться банкротами еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работать уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 14,5 млрд грн. С начала года долг увеличился на 5,23 млрд. грн. Средняя сумма микроссуды увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 6776 грн .