Объем неработающих кредитов в банках сократился почти на семь миллиардов гривен

По состоянию на 1 октября 2024 г. объем неработающих кредитов (NPL) за девять месяцев 2024 года в украинских банках сократился на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 32,3%, или на 5 процентных пункта по сравнению с показателем по состоянию на начало года.

Отмечается, что ключевыми факторами сокращения NPL стали дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, снижение кредитных ставок и списание NPL.

За девять месяцев 2024 года объем валовых кредитов в банковской системе вырос на 154 млрд. грн. или на 13,6%. В то же время улучшилось качество урегулирования и корпоративных долгов – доля NPL в кредитах бизнеса сократилась на 3,4 в. п. до 40,7%.

Как отмечают в НБУ, сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков: в частных украинских банках – до 12,8%, в банках с иностранным капиталом – до 12,7%, в государственных – до 45,0%.

Напомним, доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2024 составила 33,1%. Этот показатель на 0,8 п.п. ниже уровня по состоянию на 1 августа 2024 года (33,9%) и на 4,2 п.п. меньше показателя по состоянию на начало года.

Ранее сообщалось, что НБУ и Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation (IFC) планируют совместно работать над решением проблемы неработающих кредитов и создадут в Украине правовую базу для основания компаний по урегулированию проблемных активов).

Какое влияние на банковскую систему имеют NPL

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести подробный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, сформированные почти под 100% суммы этих кредитов.