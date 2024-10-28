Банкиры прогнозируют рост объемов средств населения в банках

Объем фондирования банков в ІІІ квартале возрос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что по ожиданиям банков, в IV квартале привлечения будут расти за счет средств населения, объемы привлечений от бизнеса останутся неизменными, а объем оптового фондирования несколько уменьшится.

По данным регулятора, объем оптового фондирования рос четыре квартала подряд, преимущественно в отдельных крупных финучреждениях. Треть банков ожидала привлечь оптовое фондирование в последующие 12 месяцев, в частности, финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

В НБУ сообщают, что средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд, а стоимость оптовых привлечений – второй квартал подряд.

"Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в IV квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года", — отмечают в НБУ.

Как отмечают в регуляторе, доля фондирования в валюте увеличилась у половины банков, однако две трети опрошенных ожидают снижения удельного веса привлечений в иностранной валюте в IV квартале.

Кроме того, срочность фондирования не изменилась, однако, по ожиданиям банков несколько снизится в следующие 12 месяцев.

"Общий объем банковского капитала за последние 12 месяцев увеличился, о чем отметили около 95% респондентов, в то же время две трети опрошенных ожидают сохранения этой тенденции в последующие 12 месяцев", – констатируют в НБУ.

Там добавляют, что начиная с ІІІ квартала 2022 года респонденты называют прибыльность определяющим фактором, что приведет к увеличению объема капитала в ближайшем будущем.

"Четыре квартала подряд респонденты замечали о несущественном уменьшении стоимости капитала на протяжении последних 12 месяцев. Банки ожидают сохранения этой тенденции и дальше", — заключают в регуляторе.

Ранее в НБУ сообщали, что в августе 2024 года банки Украины выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Больше всего ссуд было выдано в Киеве и Киевской области — 345 договоров на общую сумму 678,8 млн грн, что составляет 55,3% от общего объема.