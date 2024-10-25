В августе банки выдали ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего

В августе 2024 года банки Украины выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Больше всего ссуд было выдано в Киеве и Киевской области — 345 договоров на общую сумму 678,8 млн грн, что составляет 55,3% от общего объема.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, передает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в августе 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем (июлем 2024 г.) на 2,3%, а по сравнению с августом прошлого года – на 34,1%.

О выдаче новой ипотеки в августе сообщили 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство из этих кредитов по-прежнему выдавались на вторичном рынке недвижимости. При этом движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя" (почти все кредиты в августе предоставлены в пределах этой программы).

Вместе с тем, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе возросла до 8,2% годовых с 8% в июле.

В каких регионах выдавалось больше всего ипотечных кредитов

Вслед за Киевом и Киевской областью больше всего ипотечных кредитов в августе было выдано в:

Львовской области (37 договоров на 70,9 млн грн);

Ивано-Франковской области (32 договора на 52,1 млн грн);

Днепропетровской области (33 договора на 48,9 млн грн).

Во время опроса в сентябре 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Стоит отметить, что ипотека является традиционной основой банковского розничного портфеля. В Украине соотношение ипотечных кредитов и ВВП ниже 1%, что является самым низким показателем в Европе.

Напомним, за два года существования программы "єОселя" более 13 тысяч украинцев приобрели жилье за счет доступного кредитования.

Также молодые заемщики до 25 лет включительно смогут получить ипотеку с первым взносом от 10% (вместо 20%).